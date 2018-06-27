‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Diktatörlükte dava açılır’ diyen Evrensel yazarına dava

Yazısında “Faşist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleştiri getirdiğinizde hakkınızda davalar açılır” diyen Evrensel yazarı Kamil Tekin Sürek’e dava açıldı.

Evrensel’in haberine göre yazar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in şikayetiyle açılan davada ‘Erdoğan’a hakaret’le suçlanıyor.

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Yazarın Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşmasında ifade vermesi bekleniyor.

Sürek, gazetede ‘Faşist Diktatörlük’ başlıklı yazısında şunları yazmıştı: “Faşist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleştiri getirdiğinizde hakkınızda davalar açılır, işinizden olursunuz, hatta terörist ilan edilirsiniz. Ama, iktidar sahiplerinin her türlü yasalara aykırı fiilleri yargılanmaz. Bunları nereden biliyoruz? Tarihten. Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, Pinoşe, Saddam, bin Ali vb. ülkelerini böyle yönetti.”