Diken yazarı Levent Gültekin hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dört yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İhbar üzerine başlatılmış

Habertürk’ten Arzu Kaya’nın haberine göre Anadolu başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gültekin’in 12 Aralık 2016 günü Medyascope’ta yayınlanan bir programdaki konuşmasında Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle ihbar üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Anadolu 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede Gültekin’in eleştiri sınırını aşıp hakaret suçunu işlediği öne sürüldü.

Diken yazarı, iddianamenin kabulü halinde dört yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.