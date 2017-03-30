‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Demirtaş’ın davasında cumhurbaşkanı da ‘müşteki’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla yargılandığı davaya müşteki olarak kabul edildi.

Demirtaş, 9 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır’da yaptığı konuşmada ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği gerekçesiyle bir yıldan dört yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Diyarbakır 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hasta olduğu için katılmazken mahkeme, avukatının talebi üzerine Erdoğan’ın ‘suçtan zarar görme ihtimali’ nedeniyle, müşteki sıfatıyla davaya kabul edilmesine hükmetti.

‘Yargılama hukuksuz’

Avukatı Mahsuni Karaman duruşmada Demirtaş’ın milletvekili olması nedeniyle yasama sorumsuzluğu bulunduğunu söyledi. Karaman, savunmasında şunları söyledi: “Müvekkilim yargılanamaz. Çünkü benzer düşünce açıklamalarını iki kez Meclis’te yapmıştır. Bu davanın açılması için Adalet Bakanlığı izin vermiştir. Bizce bu yargılamada hukuka uygun yargılama şartları yoktur. Çünkü Adalet Bakanlığı müsteşarının ihbar etmesi ile dava açılmıştır. İhbar eden de yargılama izni veren de aynı makamdır. Adalet bakanlığı müsteşarının şikayetçi olduğu bir dosyada yargılama izni vermesi ayıptır, hukuksuzdur.”

Duruşma ertelendi.