‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Demirtaş hakkında dört yıla kadar hapis talebi

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dört yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, dokuz kişinin farklı tarihlerde Demirtaş hakkında Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikayette bulunduğu belirtildi. Şikayette Demirtaş’ın 24 Aralık 2015’te Rusya ziyaretinin ardından Atatürk Havalimanı’nda yaptığı konuşmada ‘bölücülük’ faaliyetinde bulunduğu, ‘anayasayı hiçe saydığı’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti’ne zarar verdiği’ öne sürüldü.

‘İfade özgürlüğü kapsamında değil’

Demirtaş’ın savunma ve delillerinin tespit edilemediği kaydedilen iddianamede “Söz konusu açıklamada yer alan ifadelerin soruşturma makamınca görüş açıklama ve eleştiri sınırlarını aşan ifadeler olarak değerlendirilmiştir” dendi.

İddianamede Demirtaş’ın sözlerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10’uncu maddesi kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği belirtildi.

Demirtaş hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapsinin istendiği iddianame kabul edildiği takdirde HDP Eş Başkanı, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Eş başkanlar dahil 11 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü. Beştaş’ın tutuklanmasıyla sayı yeniden 11’e yükselmişti.