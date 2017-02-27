‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Demirtaş hakkında dört yıla kadar hapis istemi

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 24 Aralık 2015 günü Rusya gezisinden dönüşte İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği iddiasıyla bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir dava açıldı.

Rusya’yla Türkiye arasında yaşanan uçak krizi sonrası Rusya’ya giden Demirtaş, söz konusu fezlekede suç olarak nitelenen konuşmasında şöyle demişti: “Rusya’nın uçağının düşürülmesinin Türkiye’ye tek bir tane faydasını söylesinler, ben özür dileyeceğim. Bugün HDP’ye bu kadar çılgınca saldırıyor olmalarının nedeni, kendi hatalarını örtmeye çalışmaktır. Yaptıkları hatayı kabul etmek yerine, içeride, dışarıda hatalı politikalarla ölümlere, kana, gözyaşına sebep olduklarını toplumun gözünden kaçırmak için bizlere hakaret ediyorlar, saldırıyorlar.”

Demirtaş, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun kendisi hakkındaki “Koşa koşa Rusya’ya gidip destek bildirmek açık bir şekilde bu millete ihanet etmektir. Bu açık bir aymazlıktır” ifadelerine ise şöyle yanıt vermişti: “Bizi hain ilan ettiler diye boynumuzu büküp diz mi çökelim? Hayır doğru birdir. Bir başbakana da bu şekilde bir üslup yakışmaz.”

Dokuz yurttaşın şikayeti

Demirtaş’ın bu sözlerinin ardından Bursa’da yaşayan dokuz yurttaş, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikayette bulunmuştu.

Dokuz yurttaşın vatandaşın BİMER’e verdikleri şikayet dilekçesinde Demirtaş’ın Rusya ziyareti dönüşü yaptığı konuşmada ‘halkın içinde kin, nefret duyguları yarattığı’, ‘bölücülük yaptığı’, ‘her türlü olumsuzluğu yayma gayreti içinde olduğu’, ‘vatan hainliği derecesinde beyanlarda bulunduğu’ gerekçesiyle şikayetçi oldukları ve dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ettikleri belirtilmişti.

İddianamede, Demirtaş hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası talep edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘mağdur’ sıfatı ile yer aldığı iddianamede, şikayet edilen kişinin milletvekili olması nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendiği, dokunulmazlığın kaldırılması üzerine soruşturmaya devam edildiği kaydedildi.

Şüphelinin suçlamadan haberdar olması, savunma ve delillerini bildirmesi için adresine çıkarılan davetiyeye rağmen, süresinde savunmasını ve suçlama ile ilgili delilerini savcılığa ulaştırmadığı belirtilen iddianamede, Demirtaş’ın savunmasının alınamadığı kaydedildi.

İddianame Bakırköy 38’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, yargılama 5 Nisan günü başlayacak.

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.

Baluken’in yeniden tutuklanmasıyla sayı 13’e çıkmıştı.