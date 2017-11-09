‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Dava açılan öğrencilere devlet yardımı yok

‘Erdoğan’a hakaret’ iddiasıyla hakkında dava açılan öğrencilerin aldıkları devlet yardımı kesilecek.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Kredi ve Yurtlar Kurumu beslenme ve barınma yardımına ilişkin yeni bir yönetmelik yayınladı.

Reklam

Yönetmeliğe göre ‘devlet büyüklerine karşı basın, sosyal veya görsel medyada hakarette bulunan ya da bu nedenle cumhuriyet savcılığınca haklarında kamu davası açılan’ öğrencilere yapılan yardımlar kesilecek.

Öte yandan yönetmelikle Ensar, TÜRGEV, TÜGVA ve İlim Yayma gibi dini vakıflara öğrenci başına bütçe aktarılabilecek.