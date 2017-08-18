Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li Sera Kadıgil’e tweeti nedeniyle iddianame

Share2
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 3

 

CHP’nin parti meclisi üyesi Sera Kadıgil hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: DHA

Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre, Kadıgil hakkındaki iddianamenin 15 Temmuz gecesi paylaştığı “TRT’de okunan metin! Gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeki cumhurbaşkanı”  tweeti nedeniyle hazırlandığı belirtildi.

Reklam

Ne olmuştu?

Kadıgil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada ifade vermek için gittiği Çağlayan Adliyesi’nde gözaltına alınmıştı.

Kadıgil’e, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ iddiasıyla işlem yapılmıştı.

Kimsenin dini inancına hakaret etme amacı olmadığını belirten Kadıgil, söz konusu tweetle ilgili şöyle ifade vermişti“15 Temmuz darbe girişiminin ardından TRT’de okunan darbe bildirisini sosyal medyadan paylaştım. Darbe karşıtı bir insanım ve cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Cümle bana ait değildir. TRT spikerinin okuduğu bildiriyi dinlerken siyasi görevim nedeniyle haber vermek amacıyla okunan metinden paylaştığım bir cümledir.”

Kadıgil, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Share2
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 3

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...