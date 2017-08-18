‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li Sera Kadıgil’e tweeti nedeniyle iddianame

CHP’nin parti meclisi üyesi Sera Kadıgil hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan iddianame hazırlandı.

Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre, Kadıgil hakkındaki iddianamenin 15 Temmuz gecesi paylaştığı “TRT’de okunan metin! Gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeki cumhurbaşkanı” tweeti nedeniyle hazırlandığı belirtildi.

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Ne olmuştu?

Kadıgil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada ifade vermek için gittiği Çağlayan Adliyesi’nde gözaltına alınmıştı.

Kadıgil’e, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ iddiasıyla işlem yapılmıştı.