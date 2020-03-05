‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li Özkoç hakkında 1 milyon liralık dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

CHP’li Özkoç dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a eleştirilerde bulunmuştu.

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Özkoç “Bizim şehitlerimize ‘Kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum size. Şehide ‘Kelle’ diyen kişi haysiyetsizdir, vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez” ifadelerini kullanmıştı. Ardından Genel Kurul’da CHP ile AKP’li milletvekilleri kavga etmişti.

Ankara başsavcılığı da Özkoç hakkında, TBMM’de düzenlediği basın toplantısındaki sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatmıştı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter’daki açıklamasında, “Sayın cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtık. Ayrıca ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan suç duyurusunda bulunduk” dedi.

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Son olarak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Özkoç hakkında fezleke hazırlandığını ve bunun en kısa sürede Meclis’e gönderileceğini söylemişti.