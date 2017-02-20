‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP Gençlik Kolları üyesine tweeti nedeniyle tutuklama

Twitter hesabındaki paylaşımları nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi Samet Sarı tutuklandı.

Marmara Üniversitesi’nde lisans öğrencisi olduğunu belirten 21 yaşındaki Sarı ifadesinde, söz konusu Twitter hesabının kendisine ait olmadığını savunup suçlamayı reddetti.

Mahkeme Sarı’nın paylaşımlarının ‘cumhurbaşkanını IŞİD mensubu gibi takdim ettiğini, şahsını ve makamını tahkir etme amaçlı olduğunu’ belirtti.

‘2011’de açılan 3 bin 200 takipçisi olan profilin şüpheliye aidiyetinde hiçbir tereddüt bulunmadığını’ söyleyen mahkeme, Sarı’nın paylaşımlarının ‘kin ve nefret içerdiği, aşağılayıcı ve hakaret niteliğinde olduğu, atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğunu’ belirterek tutuklama kararı verdi.

15 Şubat tarihinde ifade veren Sarı, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. İstanbul 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği ise Sarı hakkında adli kontrol kararı vermişti.

Karara savcının itiraz etmesi üzerine Sarı hakkında yakalama kararı çıkarılmış, karara itiraz reddedilmişti.