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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Ceza alan CHP Edirne adayının başvurusu reddedildi

 

CHP Edirne milletvekili adaylarından Ediz Ün’ün adaylığı ‘Erdoğan’a hakaret’ten bir yıl ceza alması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Fotoğraf: edirnegazetesi.com.tr

AA’nın haberine göre, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP’nin Edirne’deki ikinci sıra milletvekili adayı Ediz Ün’ün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ bir yıl ceza alması nedeniyle adaylığının Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) uygun görülmediğini duyurdu.

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Pekcanlı,  yazılı açıklamasında, Ün’ün yerine ikinci sırada Erdin Bircan’ın aday gösterildiğini söyledi.

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