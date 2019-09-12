‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: BirGün yazarına ‘akrostiş’ten hapis cezası

BirGün gazetesi yazarı Barış İnce’ye ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
İnce, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı bir davada mahkemeye sunduğu savunma dilekçesinde, akrostiş yaparak ‘Hırsız Tayyip’ ifadelerine yer vermişti. Bunun üzerine aynı suçlamayla bir dava daha açılmıştı. Davadan ceza alan İnce, Yargıtay’a başvurmuş, karar bozulunda yeniden ilk derece mahkemede yargılamaya karar verilmişti.
BirGün’ün haberine göre İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci yargılama bugün tamamlandı. Mahkeme, İnce’ye ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.