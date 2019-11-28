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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Beddua’ diyen mahkeme İYİ Partili Aslan’a ceza vermedi

İstanbul’da 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamının ardından Twitter’dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret etttiği gerekçesiyle dava açılan İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Aslan beraat etti.

Fotoğraf: DHA

Aslan, Ocak 2017’deki paylaşımının ardından gözaltına alınıp savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Aynı zamanda oyuncu olan Aslan, söz konusu paylaşımı kendisinin değil şoförünün yaptığını iddia etmişti.

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Çağlayan adliyesindeki İstanbul 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Aslan ve avukatları ile Erdoğan’ın avukatları katıldı.

Savunma yapan Aslan, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Tanık anlatımlarıyla benim yapmadığım anlaşılmıştır. Beraatime karar verilsin” dedi.

Sanık avukatı Harika Kocacık ise şu ifadeleri kullandı: “İddianame eksik araştırmayla düzenlenmiştir. Sanığın isnat edilen suçları işlediğine ilişkin bir delil yoktur. Söz konusu ifadeler Yargıtay ve AİHM kararlarıyla ifade özgürlüğü mahiyetindedir.”

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Erdoğan’ın avukatı, şikayetçi olduklarını söyledi.

‘Beddua kapsamında kalıyor’

Mahkeme, ‘hakaret içerikli paylaşımların Erdoğan’a yönelik değil, teröristlere yönelik olduğunu’ kaydetti. Kararda, ‘cumhurbaşkanına yönelik paylaşımın ise incitici olmakla beraber ağır eleştiri, yakınma ve beddua kapsamında kaldığının anlaşıldığını’ belirtti. Davada beraate hükmedildi.

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