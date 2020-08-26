‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Beceremediniz gitti’ ifadesi için gazeteci Ataklı’ya hapis istemi

Gazeteci Can Ataklı hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla dört yıl sekiz aya kadar hapis cezasına çarptırılması talepli iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, İstanbul başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tele 1’de ‘Gün Başlarken‘ isimli programın sunuculuğunu yapan Can Ataklı’nın, televizyon programını sunduğu sırada Erdoğan’a hakaret içerikli beyanlarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından tanzim edilen araştırma raporu içeriğinde mevcut bulunan video izleme tutanağına göre, Ataklı’nın, canlı yayınlanan programda cumhurbaşkanına hitaben, “…Sen ne yaptın lan, 17 yıldır oradasın, yine su basıyor, yine sel basıyor, yine depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be” söyleminde bulunduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ suçunu işlediği ifade edildi.

İddianamede, Ataklı’nın savunmasında, “Cumhurbaşkanının ismi ve makamını konuşmasında geçirmediği gibi, herhangi bir imasının da söz konusu olmadığı, konuşmanın bir bütününün eleştiri niteliğinde olduğu, suçlamayı kabul etmediği” beyanında bulunduğu dile getirildi.

İddianamede Ataklı’nın bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.