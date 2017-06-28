‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Başkanlık karşıtı paylaşımı ‘beğenen’ TRT çalışanı kovuldu  

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Facebook’ta başkanlık karşıtı bir paylaşımı beğenen TRT çalışanı kovuldu.
Evrensel’de yer alan habere göre TRT İzmir’de başkameraman olarak çalışan Binali Erdoğan, Facebook’ta başkanlığa karşı paylaşımda bulundu.
Erdoğan hakkında soruşturma başlatılırken, bu paylaşımı beğenenlerden TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışan Yasin Karaz’ın işine son verildi.
Savunması istenen Karaz ‘cumhurbaşkanına, başbakana, milli ve manevi değerlere hakaret’ suçlamasını kabul etmese de, ‘diğer nedenler’ gerekçe gösterilerek TRT’den atıldı.
‘Erdoğan’a hakaret’te geçen yıl: 46 bin işlem, 5 bin kamu davası, 1080 mahkumiyet