‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Babacığım’ geçen şarkısından müzisyen Güney’e hapis

Müzisyen Erdal Güney, ‘Babacığım’ ifadesi yer alan şarkısı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Güney, aynı suçu beş yıl denetimli serbestlik süresince tekrarlamazsa hüküm ortadan kalkacak.

Birgün’den Yağmur Öztürk’ün haberine göre, yine aynı şarkı sebebiyle Güney’e açılan ‘Bilal Erdoğan’a hakaret’ davasında ise suçun alenen işlenmesi gerekçesiyle 112 tam gün para cezası çıktı.

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İyi hal neticesinde sanatçı, 1860 lira para cezası aldı.

Güney’in avukatı Erdal Fatih Çanakçı, ‘’Eser, ifade ve sanat özgürlüğü kapsamında yargılandı. Savunmamızda ifade ve sanat özgürlüğünün hem uluslararası hukuk hem yerel hukuk bağlamında koruma altında olduğunu ifade ettik. Siyasetçilerin, hükümetin ve kamu görevlilerin eleştirileri hoşgörü ile karşılaması gerekir. Bunlar ifade ve sanat özgürlüğü kapsamındadır. Buna rağmen mahkeme kamu görevlisine hakaretten ceza verdi. Bu sanat ve ifade özgürlüğünü güvence altına alma yükümlülüğüne yönelik bir ihlaldir. İtiraz edeceğiz, Anayasa Mahkemesi’ne ve duruma göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar taşıyacağız’’ dedi.