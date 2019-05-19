‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Aydınlı gazeteciye 11 ay 20 gün hapis cezası

Aydın’da yayımlanan yerel bir gazetede çalışan Mustafa Yayla sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezasının onanması üzerine cezaevine girdi.
Aydın’da ve ilçesi Kuşadası’nda gazetecilik yapan Yayla hakkında üç yıl önce, sosyal medyadaki bir paylaşımında Erdoğan’a hareket ettiği gerekçesiyle Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikayette bulunuldu. Bunun üzerine Yayla hakkında Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Geçen yıl sonuçlanan mahkemede, Yayla, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Cezası ertelenmeyen ve paraya çevrilmeyen Yayla, karara Bölge İstinaf Mahkemesi’nde itiraz etti ancak İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.
20 gün önce evlenip, İzmir’in Torbalı ilçesine yerleşen ve karardan haberi olmayan Yayla, dün akşam saatlerinde polisin yaptığı rutin yol kontrolünde, gözaltına alındı ve bu sabah Torbalı Cezaevi’ne gönderildi.