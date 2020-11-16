‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Çevirmede polise direnen kişi tutuklandı

Ardahan’da içkili araç kullanan arkadaşına trafik cezası kesen polislere direndiği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
AA’nın haberine göre Kongre Caddesi’nde denetim yapan ekipler bir aracı durdurdu.
Sürücü İ.B.’ye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulayan ekiplere zorluk çıkararak Erdoğan’a yönelik hakarette bulunduğu iddia edilen araçtaki B.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S., nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘görevli memura görevi yaptırmamak için direnme’, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu malına zarar verme’ suçlamasıyla tutuklandı.