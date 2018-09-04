‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Antalya’da sosyal medya paylaşımına iki tutuklama

Antalya’da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen dört şüpheliden ikisi tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Erdoğan’a hakaret edenlere yönelik başlatılan çalışma kapsamında dört şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ‘cumhurbaşkanına hakaret, Türk milletini, Türk Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından, H.Y. de ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanırken, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.