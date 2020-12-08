‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Antalya’da Alman diş hekimine 16 ay ceza ve tahliye

Antalya’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Alman diş hekimine 16 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hekim tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen diş hekimi Kristian B., 4 Kasım’da Antalya Havalimanı’nda nedeni bilinmeyen tartışma sonrası gözaltına alındı.

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Kristian B., mahkeme tarafından ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından tutuklandı, hakkında dava açıldı.

Antalya 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasını Almanya’nın Antalya konsolosluğu görevlileri ve Alman gazeteciler de takip etti.

Mahkeme heyeti, sanığa ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan da beş ay hapis cezası verdi.

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Hükmün açıklanması geri bırakılarak, Alman turistin tahliyesine karar verildi.