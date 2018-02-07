‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Üniversite öğrencisi tutuklandı

Amasya’da bir üniversite öğrencisi ‘Erdoğan’a hakaret’ suçundan tutuklandı.
Gazete Manifesto’nun haberine göre savcılık birinci sınıf öğrencisi Helin Nigit hakkında 2014 ve 2016’daki sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle yakalama kararı çıkardı.
‘Kamu görevlisine hakaret’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’le suçlanan Nigit, bugün okulda gözaltına alındı. Savcının tutuklama talep ettiği öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nigit’in üyesi olduğu Türkiye Komünist Hareketi, avukatlarının yarın karara itiraz edeceklerini bildirdi.