‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Albayrak haberinden ötürü BirGün gazetesine dava

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la ilgili bir haber gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği iddiasıyla BirGün gazetesine dava açıldı.

Nurcan Gökdemir imzalı habere göre muhabirden yedi gün içinde ifade vermesi istendi.

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Maliye Bakanlığı’ndaki atamalara ilişkin haberde Erdoğan’ın adının geçtiği tek bir yer vardı: “Her dönem Berat Albayrak’ın yakın çalışma ekibinde bulunan Medet Nebi Yanık, AKP’li Güneysu eski Belediye Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Personel Daire Başkanlığı’na getirilen Ahmet Minder’in kızı Handenur ile evlendi. Recep Tayyip Erdoğan’ın akrabası olan Ahmet Minder’in bir diğer kızı Saadet Nur Minder de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu ile evlendi.”