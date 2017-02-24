Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Nasuh Mahruki’nin dört yıla kadar hapsi istendi

 

Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) eski başkanı Nasuh Mahruki’nin ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yıldan dört yıla kadar hapsi istendi.

Fotoğraf: woow.com.tr

Geçen ekim ayında Kanal A televizyonunda, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Lozan Anlaşması’na yönelik sözlerinin değerlendirildiği’ programda Mahruki, İmkander Başkanı Murat Özer’le tartışmaya girmiş ve “Devran dönecek, hükümet vatana ihanetten yargılanacak” demişti.

Gözaltına alınan Mahruki tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmiş,  AKUT kurucusu, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahruki ifadesinde, “O sözlerdeki kastım Türkiye’nin evrensel hukuk normlarına geri dönmesini temenni idi. Başka da bir amacım kastım yoktu” demişti.

Erdoğan müşteki

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, İstanbul başsavcılığı Mahruki hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yıldan dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Erdoğan’ın da müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede Mahruki’nin savunması için, ‘savunmanın yeterli olmadığı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu’ ifadesi kullanıldı.

İddianamede, Mahruki’nin programda sarf ettiği sözler de yer aldı.

AKUT, onursal başkanı Nasuh Mahruki’nin Ermeni olmadığını ‘uzun uzun anlattı’

Nasuh Mahruki, AKUT başkanlığını bırakıyor: Nedeni siyasi baskılar

AKUT Başkanı Mahruki: Erdoğan’ın anonsçusu ‘Genel merkezi alacağız’ dedi

‘Erdoğan’a hakaret’ suçunun varlık nedeni ‘devletin saygınlığını korumak’mış

‘Erdoğan’a hakaret’i AYM’ye taşıyan hakim, Trabzon’a ‘sürüldü’: Takdir milletimindir

Erdoğan’ın ‘affı’ HDP’ye kadar!

‘Şair’ İngiliz bakan da şaşırdı: ‘Erdoğan’a hakaret şiiri’nin lafı bile edilmedi

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...