‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Nasuh Mahruki’nin dört yıla kadar hapsi istendi

Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) eski başkanı Nasuh Mahruki’nin ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yıldan dört yıla kadar hapsi istendi.

Geçen ekim ayında Kanal A televizyonunda, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Lozan Anlaşması’na yönelik sözlerinin değerlendirildiği’ programda Mahruki, İmkander Başkanı Murat Özer’le tartışmaya girmiş ve “Devran dönecek, hükümet vatana ihanetten yargılanacak” demişti.

Gözaltına alınan Mahruki tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, AKUT kurucusu, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahruki ifadesinde, “O sözlerdeki kastım Türkiye’nin evrensel hukuk normlarına geri dönmesini temenni idi. Başka da bir amacım kastım yoktu” demişti.

Erdoğan müşteki

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, İstanbul başsavcılığı Mahruki hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yıldan dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Erdoğan’ın da müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede Mahruki’nin savunması için, ‘savunmanın yeterli olmadığı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu’ ifadesi kullanıldı.

İddianamede, Mahruki’nin programda sarf ettiği sözler de yer aldı.