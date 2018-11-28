‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Aile hekimine sosyal medya tutuklaması

Hatay’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği öne sürülen aile hekimi Dr. Çiçek Fidanboy tutuklandı.
Hatay polisi, Dr. Fidanboy’u sosyal medya hesabı üzerinden ve kamuya açık alanlarda Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına aldı.
Fidanboy ifadesinde paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul etti.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Çiçek Fidanboy, Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Doktor, Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.