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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Aile hekimine sosyal medya tutuklaması

Hatay’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği öne sürülen aile hekimi Dr. Çiçek Fidanboy tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Hatay polisi, Dr. Fidanboy’u sosyal medya hesabı üzerinden ve kamuya açık alanlarda Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına aldı.

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Fidanboy ifadesinde paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul etti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Çiçek Fidanboy, Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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Doktor, Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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