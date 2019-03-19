‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Ahmet Altan’a 2016’daki yazısından para cezası

Gazeteci-yazar Ahmet Altan, 2016’da kaleme aldığı bir yazı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davada 7 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan Altan hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ise avukatı Ela Ezgi Yelmen temsil etti.

Reklam

Altan: Hakaret etmedim, eleştirdim

Sanık Altan esas hakkındaki savunmasında, hakkında daha önce cumhurbaşkanına hakaret suçundan verilen kararın Yargıtay 18’inci Ceza Dairesi’nin kararıyla bozulduğunu belirterek şunları söyledi: “Benim cumhurbaşkanıyla kişisel bir ilişkim yoktur. Ona hakaret etmek için bir nedenim de yoktur. O bir siyasidir. Benim yaptığım uyguladığı siyaseti eleştirmektir. Bu da benim anayasal hakkımdır. Siyasi eleştirinin önüne geçilmek için bu tür davalar açılmaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim. Eğer şikayetçi Cumhurbaşkanı veya siyasi olmasaydı onun hakkında bir şey yazacak mıydım? Hayır. Bu yazı onun siyasi eylemi hakkında yazıldı. Yargıtay’ın ölçütüne bakarak müştekinin kişiliği değil, eylemine yönelik yazılan bir yazı vardır. Bu da hakaret olamaz, eleştiri olur.”