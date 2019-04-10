‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: 8 bin 840 lira para cezası

Eskişehir’de sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek suçundan yargılanan vatandaş 8 bin 840 lira para cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Eskişehir 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan 38 yaşındaki Mehmet Emin Erincek, pişman olduğunu belirterek, “Ben sadece eleştiri olsun diye sayfamdan yazdım. Suç işleme gibi bir kastım yoktu. Beraatımı istiyorum” dedi.

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Mahkeme ise Erincek’i ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 8 bin 840 lira adli para cezasına çarptırdı.

Ceza, hükmün açıklanmasını geri bırakılması çerçevesinde ertelendi.