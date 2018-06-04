Erdoğan’a hakarette bugün: 69 yaşındaki karikatürist Nuri Kurtcebe hapiste

Karikatürist Nuri Kurtcebe, 2015’te çizdiği karikatürlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Hakkında verilen 1 yıl 2 ay 15 günlük hapis cezası kararının istinaf mahkemesince onanmasının ardından dün akşam Yalova’da gözaltına alınan Kurtcebe, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Kurtcebe’yi tutuklayarak Yalova Cezaevi’ne gönderdi.

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Avukat: Hangi ifadenin hakaret teşkil ettiği açık değil

Nuri Kurtcebe’nin avukatı Erdem Akyüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Senelerin çizeri olan Kurtcebe’nin; Gırdır, Limon, Gıdıl dergilerinde ve Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Aydınlık ve diğer bir çok gazetede karikatürleri yayınlanmıştır. ‘Gaddar Davut, Mokok, Maganda’ tiplerinin yaratıcısı olan Kurtcebe, Nazım Hikmet’in ‘Kuvayi Milliye Destanını’ çizgi roman haline getirmiş, Uğur Mumcu anısına ‘Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi’ resimli eserini çizgi roman olarak çizmiş, birçok ödüller kazanmış bir sanatçıdır.. Bütün dünyada kabul edilen yasal bir gerçek olarak, sanatçıların eserlerini özgür bir biçimde sunmaları ve siyasetle uğraşan kişilerin eleştirilere, diğer kişilere nazaran çok daha fazla açık ve mütehammil olmaları gerektiği yolundadır. Kaldıki mahkeme kararında hangi çizim ve ifadenin hakaret teşkil ettiği açık bir şekilde yer almamış ve Kurtcebe’nin, bazı kişilerin kendi sayfasına girerek müdahale etikleri ve kendisine ait olmayan ifadeleri facebook sayfasına koydukları yolundaki savunması nazara alınmamış ve bu yolda bir inceleme yapılmamıştır. Tamamen bir sanatçı ruhuyla, para ve makam gibi hiç ilintisi olmayan yetmiş yaşlarındaki bir sanatçının uğradığı bu duruma üzülmemek mümkün değildir.”