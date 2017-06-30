‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (3): HDP lideri Demirtaş hakkında fezleke

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında iki suçlamayla fezleke hazırlandı.
AA’nın haberine göre Diyarbakır başsavcılığının fezlekesinde, Demirtaş’ın Diyarbakır Büyükşehir Belediyeesi’ne kayyım atanmasının ardından yaptığı basın açıklaması suça konu yapıldı.
Fezlekede 15 Ağustos 2016’da Yenişehir ilçesindeki büyükşehir belediye binası önünde DBP’li belediyelere kayyım atanmasını eleştiren Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret ettiği’ öne sürüldü.
HDP lideri ‘suç işlemeye alenen tahrik etmek’le de suçlandı.
Bakanlığa gönderildi
Fezleke Demirtaş’ın dokunulmazlığını kaldırılması talebiyle Meclis başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında bir yıl 10 aydan 10 yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.
Demirtaş halen Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.