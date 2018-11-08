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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (3): Ferhat Tunç’un Twitter paylaşımlarına dava

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, suça konu olarak sanatçının 2015 ve 2016 yıllarında Twitter’dan paylaştığı yorumları ve haberler gösterildi.

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İddianame Büyükçekmece 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken sanatçı 9 Ocak 2019’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Tunç’a daha önce aynı suçlamayla ceza verilmişti.

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‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçuna bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilebilir. Eğer suç alenen işlendiyse ceza altıda bir, basın-yayın yoluyla işlendiyse üçte bir oranında artırılıyor.

Bu suçundan dava açılması adalet bakanının iznine bağlı.

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