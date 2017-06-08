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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (3): Ege Denizi’ne açılan gemi durduruldu


 

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi, kaptanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle durduruldu.

Fotoğraf: DHA

Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na 02.45’te giriş yapan Panama bayraklı geminin kaptanı, Ege Denizi’ne açılmak üzereyken  Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) ile VHF 13’üncü kanaldan telsiz irtibatı kurdu.

Alkollü olduğu iddia edilen O.B. isimli kaptan, görüşmede Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Çanakkale Liman Başkanlığı’na bildirildi.

Bunun üzerine Liman Başkanı Ramazan Yılmaz’ın talimatıyla, kaptan O.B. azledilirken, ikinci kaptan yasal işlemlerin yapılması için Bozcaada’nın kuzeyine demirledi.

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