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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Tutuklu piyanist Dengin Ceyhan’a tahliye kararı

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan piyanist Dengin Ceyhan hakkında tahliye kararı verildi.

14 Şubat’ta sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek evine yapılan baskınla gözaltına alınan Ceyhan, sekiz günlük gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ceyhan, 21 Şubat’ta tutuklanmıştı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre mahkeme, savcılığın itirazı üzerine Ceyhan hakkında tahliye kararı verdi.

Genç piyanist, Gezi Parkı eylemleri sırasında piyano çalmış, Soma katliamında yaşamını yitiren işçilerin çocuklarına burs vermeyi amaçlayan ‘Piano for Soma’ etkinliğine katılmış, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyenlere de destek vermişti.

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