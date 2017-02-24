‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Tutuklu piyanist Dengin Ceyhan’a tahliye kararı

PKK’ya yönelik operasyonların devam ettiği Nusaybin’in Koruköy ilçesindeki işkence iddialarına konu olan fotoğrafa ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “O ev İstanbul’da, Mersin’de, İzmir’de ve milletin canını acıtan patlamalara ev sahipliği yapan planın evidir. O yaşlı dediğiniz adam ise teröre ev sahipliği yapıyor” dedi. Koruköy’de 11 Şubat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İnsan Hakları Derneği […]