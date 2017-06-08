‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Sezer’e işaret eden Mahruki’nin adli kontrolü kalktı

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkan Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) eski başkanı Nasuh Mahruki hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Geçen ekim ayında Kanal A televizyonunda, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Lozan Anlaşması’na yönelik sözlerinin değerlendirildiği’ programda Mahruki, İmkander Başkanı Murat Özer’le tartışmaya girmiş ve “Devran dönecek, hükümet vatana ihanetten yargılanacak” demişti.

Gözaltına alınan Mahruki tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, AKUT kurucusu, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahruki ifadesinde, “O sözlerdeki kastım Türkiye’nin evrensel hukuk normlarına geri dönmesini temenni idi. Başka da bir amacım kastım yoktu” demişti.

‘Suç ve hakaret kastım yok’

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, hakkında dört yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle dava açılan Mahruki, ilk duruşmadaki savunmasında programda 17 adanın 2004-2006 yıllarında AKP hükümetinde Yunanlara bırakıldığını söylediğini ve bu dönemdeki cumhurbaşkanı, başbakan, genelkurmay başkanı, vali ve başsavcıların vatana ihanetten yargılanacağını söylediğini ekledi.

O tarihteki eylem nedeniyle isnat edilen cumhurbaşkanının Tayyip Erdoğan olmadığını söyleyen Mahruki, “Çünkü o tarihlerde cumhurbaşkanı kendisi değildir. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer idi” dedi.

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Mahruki, suç ve hakaret kastının olmadığını söyledi.

Özdağ tanık oldu

Duruşmada bağımsız milletvekili Ümit Özdağ da tanık olarak dinlendi. Özdağ, programda sarf edilen sözleri kendisinin de Meclis’te dile getirdiğini söyleyerek, “Bu adaların Yunanlara bırakılmasına neden olanların yargılanması gerektiğini ben de deklare etmiş, siyasi ve askeri kadroların sorumlu olduğunu beyan etmiştim” dedi.

Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme Nasuh Mahruki hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırarak duruşmayı erteledi.

Mahruki kimdir?

Nasuh Mahruki, Everest’e tırmanan ilk Türkiyeli dağcı olma ünvanına sahip.

Yayınlanmış yedi kitabı bulunan Mahruki’nin kurucusu olduğu AKUT, 17 Ağustos 1999 tarihli Marmara depremindeki çalışmalarıyla kamuoyunun takdirini toplamıştı.