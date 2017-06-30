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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Redaktif yayın yönetmeni Hakan Gülseven’e tutuklama istemi


Birleşik Haziran Hareketi üyesi ve Redaktif sitesinin genel yayın yönetmeni Hakan Gülseven gözaltına alındı.

Gülseven, 16 Nisan’daki referandumdan üç gün sonra ‘devlet büyüklerine hakaret’ suçlaması ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan Gülseven, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir’de sosyal medya üzerinden ‘örgüt propagandası’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla sabah saatlerinde başlatılan operasyonda 14 kişi gözaltına alınmıştı.

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