‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Redaktif yayın yönetmeni Hakan Gülseven gözaltına alındı

Birleşik Haziran Hareketi üyesi ve Redaktif sitesinin genel yayın yönetmeni Hakan Gülseven gözaltına alındı.
Gülseven, 16 Nisan’daki referandumdan üç gün sonra ‘devlet büyüklerine hakaret’ suçlaması ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan Gülseven, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir’de sosyal medya üzerinden ‘örgüt propagandası’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla sabah saatlerinde başlatılan operasyonda 14 kişi gözaltına alınmıştı.