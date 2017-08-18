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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Market çalışanı tutuklandı

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Tekirdağ’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

DHA’nın haberine göre Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi’nde oturan K.Ş. adlı 30 yaşındaki kişi bir markette çalışıyor.

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