‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Market çalışanı tutuklandı

Tekirdağ’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
DHA’nın haberine göre Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi’nde oturan K.Ş. adlı 30 yaşındaki kişi bir markette çalışıyor.
Yaramazlara biraz batar!
Tekirdağ’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
DHA’nın haberine göre Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi’nde oturan K.Ş. adlı 30 yaşındaki kişi bir markette çalışıyor.
CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Alman Der Spiegel dergisinde yer alan bir haberde ‘Rıza Sarraf davası’ndan endişelenmesi gereken isimler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yer aldığına dikkat çekerek, ‘iktidar sahiplerinin kamuoyu vicdanını yaralayan bu iddialar hakkında ivedilikle açıklama yapması gerektiğini’ belirtti.
Hakkari’de el yapımı patlayıcıya basan bir korucu hayatını kaybetti.
Avrupa Birliği (AB), üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye’ye yapılan mali yardımlarda kesintiye gitmeye hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, önümüzdeki ay sandığa gidilecek Almanya’daki Türklere, “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin” diye seslenmesine Berlin’den yanıt gecikmedi: “Egemenliğimize görülmemiş bir saldırı. Alman halkını birbirine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor.” Başbakan adaylarından Martin Schulz da, Erdoğan’ın ‘ölçüyü iyice kaçırdığını’ belirtti. Erdoğan cuma namazı çıkışında, “Almanya 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak ‘Türkiye’yi […]
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki traktör kazasında yaralı kurtulan 16 yaşındaki çocuğun özele okula para biriktirmek için çalıştığı öğrenildi.