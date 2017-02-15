‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): HDP’li Öztürk ve Botan’a beş yıla kadar hapis istemi

HDP Van milletvekilleri Tuğba Hezer Öztürk ve Lezgin Botan hakkında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla beş yıla kadar hapis cezası istendi.

DİHABER’de yer alan habere göre iki vekil hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla hazırlanan iddianame, Van 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Vekiller hakkında istenen beş yıla kadar hapis cezasının gerekçesi olarak, Botan’ın 12 Ekim 2015’te düzenlenen mitingde yaptığı konuşma, Öztürk’ün ise 28 Kasım 2015’te yaptığı konuşma gösterildi.

Eş başkanlar dahil 12 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.