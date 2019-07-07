‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: 10 ekim katliamında oğlunu kaybeden babaya dava

10 Ekim katliamında oğlunu kaybeden Mustafa Doğan’a karar duruşmasındaki sözleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı.

Fotoğraf: Evrensel

IŞİD’in 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’nda düzenlediği intihar saldırısı sonucu 102 kişi hayatını kaybetmişti.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, yöneltilen suçlama Doğan’ın karar duruşmasındaki şu ifadelerine dayandırıldı: “Bu ülkenin adaletine güvenmiyoruz, katil devlet hesap verecek, 10 Ekim’de canlarımızı katleden bilinsin ki siyasi iktidardır. Bilinmeli ki AKP iktidarıdır. Faşist Tayyip Erdoğan’dır. Benim çocuğumun geleceğini katleden Tayyip Erdoğan’dır.”

‘Düşünce özgürlüğü sınırlarının dışına çıkılarak…’

İddia makamı belirtilen sözlerin sarf edildiğini ve ‘küçük düşürücü ve aşağılayıcı’ niteliği taşıması nedeniyle hakaret suçuna sebebiyet verdiğini ifade etti. Hedef alınan kişinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olması nedeniyle TCK’nın 299/1-2 suçu oluşturduğu, sözlerinin içeriğinin ‘düşünce özgürlüğünün sınırları dışına çıkılarak, ağır eleştiri ve tenkit sınırları aşılmak’ suretiyle gerçekleştirildiğinden eylemin sübut bulunduğu belirtildi.

Hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenen Doğan’ın ilk duruşması 9 Temmuz’da görülecek.