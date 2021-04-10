Erdoğan’a hakaret edenin ‘yatacak yeri yok’

Bir üniversiteli Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiyse devlet yurdunda barınamayacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Resmi Gazete’de yayınlanan 9 Nisan tarihli Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nde üniversitelilerin yurda kabulünde aranacak şartlar sıralandı.

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Buna göre aranan şartlardan biri şöyle: “Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.“

Aynı zamanda atılma sebebi

Yönetmelikte yurttan çıkarılma cezası verilen haller de yer aldı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan mahkumiyet yurttan atılmaya neden olacak durumlar arasında da sayıldı.

Öğrencinin bir daha bakanlık yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere ilişiğinin kesilmesine neden olacak haller arasında dikkat çeken diğer madddeler şöyle:

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*Basın veya sosyal ve görsel medya yoluyla bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine, yurt görevlilerine, yurt öğrencilerine hakaret etmek, tehditte bulunmak veya aleyhlerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, bireysel ya da toplu halde eylemlerde bulunmak veya bu eylemlere teşvik etmek.

*Türkiye Cumhuriyeti devletinin, anayasada belirtilen niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak, milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici veya bozucu maksatla bayrak veya sembol asmak, kullanmak, marşlar söylemek, açlık grevinde bulunmak, oturma eylemi yapmak, pankart taşımak veya asmak, ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören düzenlemek, demeç vermek, katılmak veya katılmaya zorlamak.

*Yurt bina ve tesisleri içinde herhangi bir yere veya dış duvarlarına ideolojik maksatla yazı yazmak, resim yapmak, afiş, poster ve benzeri şeyler asmak, astırmak veya dağıtmak.