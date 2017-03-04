Erdoğan’a göre ‘yaşam biçimine müdahale’ yok: Gezi olaylarında gençlerimize bedava alkol dağıttılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı eylemlerinde gençlere kim olduğunu açıklamadığı birileri tarafından ‘bedava alkol’ dağıtıldığını iddia etti.

Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni’nde konuşan Erdoğan, işgal güçlerinin 1920 yılında İstanbul limanına demirledikleri gemilerden ‘manevi tahribat’ vermek amacıyla bedava alkol dağıttığını söyledi.

Gezi’de ‘alkol’ dağıtmışlar

O gün ‘bedava içki’ üzerinden ‘kimliksiz’ hale getirilen gençlerin şimdi ideolojiler tarafından ‘kişiliksiz’ hale getirildiğini iddia eden Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Gezi olaylarında olduğu gibi gençlerimize bedava alkol dağıtmaktan geri durmuyorlar. Senaryo aynı senaryo. Sadece kendi çıkarını düşünen bir nesil için ellerindeki tüm araçları kullanıyorlar. Bu sorun sadece ülkemize ait değil. Küresel düzeyde uyuşturucu kültürü özendirilerek farklı düzenlemelerle meşrulaştırılarak toplumu ayakta tutan sütunlar dinamitleniyor.”

Yaşam biçimi eleştirilerine yanıt

Belli kesimlerin, alkol düzenlemesi gibi meseleleri hayat tarzı tartışmasına çekerek ‘yeni cepheler’ açmak istediğini söyleyen Erdoğan, “Yaşam biçimimize müdahale ediliyor diye haftalarca gündemi meşgul ettiler. Hangi alkol satan yeri yasalara uygun olduğu halde kapattık? Böyle bir şey var mı? Biz sadece burada tebliğ görevimizi yaptık. Vatandaşımızın can, mal, akıl, nesil güvenliğini korumak için bu adımları attık. Bu tartışma üzerinden toplumu kutuplaştırmanın peşine düştüler. Milletimiz sağ duyusuyla bu kesimlerin ucuz politikalarına prim vermedi” dedi.