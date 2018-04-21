Erdoğan’a göre vatana ihanet: Yurt dışına para çıkaran işadamlarını affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘yurt dışına bazı işadamlarının para kaçırdığı’ söylentisi için “Böyle bir şey varsa, izahı makul olamaz. Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri affetmeyiz” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) toplantısında “Son günlerde birileri Türkiye’deki işadamları ve firmaların varlıklarını yurt dışına kaçırdığı yönünde haberler yayıyor” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Birileri ısrarla ülkemizdeki işadamlarımızın varlıklarını dışarıya çıkardıkları yönünde tezviratlar üretiyor. Her kim işini ticaretini yatırımlarını büyütmek geliştirmek için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa, kimse kusura bakmasın affetmeyiz. Milletimizin de eli hem bu dünyada hem öteki dünyada yakalarında olacaktır. Bu ülkenin ve milletin imkanları ile büyüyen herkese yakışan kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bu sözlerim yurt dışına yatırım yapanlara değil varlık kaçıranlar varsa onlaradır. Böyle bir davranışın geçerli bir izahı olamaz. Cumhurbaşkanı olarak şahsen kimliğine bakmaksızın iş adamlarımızın önünü açmanın hep gayreti içinde oldum.”

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Dört buçuk ay önce de gündeme getirmişti

Erdoğan bundan yaklaşık dört buçuk ay önce de “Bazı işadamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gayretlerinin olduğunu duyuyorum. Kabinemize sesleniyorum, bunların hiçbirine asla izin vermemelisiniz. Bu adımlar ihanet-i vataniye’dir” diyerek konuyu gündeme getirmiş, bu açıklamadan bir gün sonra sözlerine ‘açıklık’ getirip “İsteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı var” diye konuşmuştu.