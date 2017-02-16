Erdoğan’a göre Türkiye’de basın özgürlüğü Batı’dan fazla: Hükümete eleştiri getirilebiliyor

Türkiye’nin hapisteki gazeteci sayısında ‘dünya liderliği’ sürerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de basın özgürlüğünün Batılı ülkelerden daha çok olduğunu savundu.

Star’da yer alan habere göre Katar’da El-Arab gazetesine konuşan Erdoğan, Türkiye’de özgürlükler konusunda gerileme olduğuna yönelik beyanların doğru olmadığını savunarak, hükümete eleştiri yapılabildiğini ileri sürdü: “Türkiye’de muhalefet, medyası aracılığıyla hükümete en ağır eleştirileri yöneltebiliyor. Bazı yayın organlarının kapatılması yargının verdiği kararlar neticesindedir. Terörle iltisaklı olan, terör propagandası yapan yayın organları kapatıldı.”

‘Gazetecilikten tutuklanmadılar’

Erdoğan, kendisinin ve hükümet yetkililerinin daha önce pek çok kez dile getirdiği, “Tutuklanan kişiler gazetecilik faaliyetinden ötürü tutuklanmadılar” iddiasını tekrarlayarak, “Batı’da gazetenin ya da bir televizyonun El Kaide’yle bağlantılı olduğu ortaya çıksa ne olur? Basın özgürlüğü adına hukuki işlem yapılmaması mümkün mü? Türkiye’de basın özgürlüğü Batı’daki pek çok ülkeden fazladır” dedi.

‘Batı 15 Temmuz’da sınıfta kaldı’

15 Temmuz darbe girişimi noktasında batının tavrını eleştiren Erdoğan, “15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Batı iyi bir sınav veremedi. Bize geçmiş olsun bile diyemeyecek kadar aciz duruma düştüler, günler sonra akıllarına taziyelerini bildirmek geldi. Bu demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkma açısından Batı’nın 15 Temmuz’da sınıfta kaldığının göstergesi” diye konuştu.

Batı’ya akıl

Batının bu konuda kendini sorgulamasını isteyen Erdoğan, “Batı ülkeleri artık başka milletlere demokrasi, özgürlükler, hukuk propagandası yaparken tekraren düşünmesi gerekir” dedi.

Ancak Gazetecileri Koruma Komitesi’nin verilerine göre, 2016’da dünya çapında en az 257 gazeteci hapiste. Bu konudaki rekor ise Türkiye’ye ait. Buna göre Türkiye’de 2016’da tutuklanan gazeteci sayısı 81.