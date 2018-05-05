Erdoğan’a göre ‘tezgah’ var: Münafıklar çetesini seçimde yere gömeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendilerinin eserleriyle konuştuklarını belirterek CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için “Neyle karşımızda” diye sordu.

Erdoğan, AKP Kayseri Kadın Kolları İl Kongresi önceside partililere hitabında Muharrem İnce’yi andı.

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Birilerinin “Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek, cumhurbaşkanı adayı yatırımlarıyla iyi bilinecek” dediğini ifade eden cumhurbaşkanı, “Nerede bu aday?” dedi.

“Ziya Paşa güzel söylemiş… ‘Eşeğe altın semer vursan eşek yine eşek’“ diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz eserlerimizde konuşuyoruz. Ana muhalefetin adayı neyle karşımızda. Bizim bu millete eser verişimiz yeni başlamadı. Tâ vekillikten başladı. Bizi buralara siz getirdiniz.”

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‘Birileri fitne kaynatıyor’

Erdoğan, sözlerine MHP’yle yaptıkları ‘cumhur ittifakı’yla sürdürdü: “Birileri fitne kaynatıyor, ‘Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti’ye vermeyeceğim’ diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah… Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran’da hep birlikte yere gömeceğiz.”