Erdoğan’a göre ‘tek adam’ sorun değil: Diyelim ki yoldan çıktı, millet yakasına yapışır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’na ilişkin şahsında dile getirilen ‘tek adam’ eleştirilerine “Millet yakasına yapışır” diye yanıt verdi.

‘Ak Saray’daki buluşmada konuşan Erdoğan, anayasa değişikliği teklifi konusunda getirilen eleştirileri ‘yalan yanlış’ diye niteleyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: “Bu 18 maddenin neyine neden karşısın onu söyle. Ama söylemiyor. Ana muhalefet liderinin söylediklerini önüme koyup düşünüyorum. Acaba biz mi farklı ülkede yaşıyoruz yoksa bu zat mı başka bir ülkede? Tutturmuş bir tek adamdır gidiyor. Sözünü ettiği tek adam nerede ben de bilmiyorum.”

‘İnönü tek adamdı, başkasına yaşam hakkı tanımıyordu’

CHP liderine “Ey Kılıçdaroğlu” diye seslenen Erdoğan, “Senin partinin genel başkanlığını yapmış olan İnönü tek adamdı. Çünkü onlar başkasına hayat hakkı tanımıyorlardı. O dönemde CHP il başkanları aynı zamanda valiydi. Kılıçdaroğlu, şimdi böyle bir şey yapsak nasıl olur? Demokrasilerde böyle bir şey olabilir mi olamaz. Artık CHP il başkanlarını vali yapamayacağız. Onu bildikleri için çılgına dönüyorlar” dedi.

‘Diyelim ki cumhurbaşkanı yoldan çıktı’

Erdoğan, olası ‘tek adamlık’ senaryosunda yaşanacakları da şöyle anlattı: “Diyelim ki cumhurbaşkanı nefsine yenildi yoldan çıktı tek adamlık yapmaya kalktı. Her şeyden önce bu kişinin yakasına kim yapışır? Millet yapışır.”