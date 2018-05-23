Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’a göre ‘sıkıntı yok’: Kurdaki dalgalanmayı kesecek imkana sahibiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan döviz kurlarındaki dalgalanmaya ilişkin ‘üstesinden gelinemeyecek bir sıkıntı olmadığını’ dile getirip mali disiplinin süreceği mesajını verdi. Erdoğan, ”Küresel yönetişim ilkelerine bağlı kalmayı sürdüreceğiz, ancak bu yönetişimlerin ülkemizi bitirmesine müsade etmeyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Son dönemde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına başlayacağı yönündeki sinyaller tüm dünyada doları yükseltirken, gelişmekte olan ülkelerde en çok değer kaybeden para birimi Türk Lirası oldu.

Reklam

Dolar gece uluslararası piyasalarda 4.82’yi geçmişti. Türkiye’de piyasaların açılmasıyla birlikte bir miktar gerileyen dolar daha sonra tekrar yükselişe geçti ve 4.92’yi geride bıraktı. Avro da 5.73’ün üzerine çıktı. Bu seviyelerden gelen satışların ardından dolar 4.85, avro 5.70’in altına geriledi.

Bunun üzerine olağanüstü toplanan Merkez Bankası borç verme faiz oranını yüzde 13.5’ten 16.5’e yükseltmişti. Dolar/TL faiz kararının etkisiyle günün en düşük seviyesi olan 4.55’e kadar geriledi.

Reklam

‘Gerçekle uyumlu değil’

Cumhurbaşkanlığı sarayındaki iftar programında konuşan Erdoğan, kurda yaşanan dalgalanmanın gerçekle uyumlu olmadığını savundu.

Erdoğan ”Döviz kurunun sebeplerini doğru tespit etmek gerekir. Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir. Küresel boyutu vardır. Gelişmekte olan ülkelerde bunun etkisi daha fazla hissedilmektedir. Finans piyasalarındaki gelişmelerin ekonomimizle bir ilgisi yoktur, üstesinden gelemeyeceğimz bir sıkıntı da yoktur” dedi.

‘Farklı düşünenlerin olabilileceğini’ belirten Erdoğan, “Finansal istikrarı önemsiyoruz, seçimin ardından enflasyonu indirmek için gereken tedbirleri devreye sokacağız, kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesecek tedbirleri alacak imkana sahibiz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, ”Küresel yönetişim ilkelerine bağlı kalmayı sürdüreceğiz, ancak bu yönetişimlerin ülkemizi bitirmesine müsade etmeyeceğiz. Kendi yerli paramızı dövizle değişmeyelim. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Türkiye, serbest piyasa ekonomisini tüm kurallarıyla ve kurumlarıyla uygulayan bir ülkedir” dedi.

Akşener’den Erdoğan’a ekonomi tavsiyeleri: Az konuş, OHAL’i kaldır, MB’yi serbest bırak

‘Merkez’den 300 baz puan faiz artışı: Sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek

İnce’den Erdoğan’a çağrı: Danışmanları uzaklaştırın, MB’ye müdahale etmeyin

Nobelli iktisatçı durumu ’97-98 dönemi’ne benzetti: Türkiye serbest düşüşte

Zeybekci’ye göre de ‘kurun seviyesi anormal’: İlgili kurumlar gerekeni yapmalı

Rekor kıran döviz, Halkbank müdürünü inandıramadı: Gerçeği yansıtmıyor

Borsa İstanbul, döviz varlıklarını liraya çevirdi ama ne kadar bilmiyor!

Hükümete göre dolardaki çıkış bir ‘oyun’: Seçmeni etkilemeye çalışıyorlar

Bakan Albayrak ‘harikalar diyarında’: Ekonomimiz çok sağlam, açık operasyon var

İngiliz basınından TL’ye bakış: Erdoğan’ın demir yumruğu ekonomiyi sıkarken…

Tüketici güven endeksinde gerileme: Harcamaları kısma eğilimi var

MAK anketi: Seçmenin en önemli sorunu ekonomik kriz ve dövizdeki artış

Commerzbank analisti: Merkez Bankası’nda ‘yaşam belirtisi yok’, dolar 6’yı bulabilir

İş Yatırım’a göre TL’nin düşüşü engellenebilir: Merkez müdahale etmeli

Dövizdeki belirsizliğe Tahtakale çözümü: İşlemleri durdur

Zeybekci: En doğru hamle en uygun zamanda yapılacak


SON HABERLER

İnce’den Erdoğan dahil adaylara bağış

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, diğer cumhurbaşkanı adaylarına “Güle güle harcasınlar” diyerek 500’er lira bağışta bulundu. Diğer adaylardan kendisine bağışta bulunmalarını bekleyip beklemediği sorusuna ise İnce, “Ağanın eli tutulmaz, onlar da yatırırsa fena olmaz” yanıtını verdi.

CHP’li Erdem ‘MİT TIR’ları’nı açtı: Tezcan herkese dağıttı, ‘havuz’ çirkefçe sunuyor

Milletvekili aday listesinde yer almayan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, hakkında hazırlanan ‘FETÖ’ iddianamesinde suçlanmasına neden olan tutanakları CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’dan aldığına ilişkin sözlerini açtı: “Tezcan, 3-4 sene önce çıktı bunları göstererek basın açıklaması yaptı. Mal bulmuş mağribi gibi atlamanıza da gerek yok.”

Wikipedia’dan bakana mektup: Çabamızı yanlış tanıtıyorsunuz, makaleler farklılaştı

Wikipedia, bir yılı aşkın süredir devam eden yasağın kaldırılması için kendilerini ‘adım atmamakla’ suçlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a mektupla yanıt verdi: “Çabalarımızı yanlış tanıtıyorsunuz. Söz konusu Wikipedia makaleleri, mahkemenin bir yıldan fazla bir süre önce kararını verirken incelediği halinden önemli ölçüde farklı.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...