Erdoğan’a göre ‘sıkıntı yok’: Kurdaki dalgalanmayı kesecek imkana sahibiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan döviz kurlarındaki dalgalanmaya ilişkin ‘üstesinden gelinemeyecek bir sıkıntı olmadığını’ dile getirip mali disiplinin süreceği mesajını verdi. Erdoğan, ”Küresel yönetişim ilkelerine bağlı kalmayı sürdüreceğiz, ancak bu yönetişimlerin ülkemizi bitirmesine müsade etmeyeceğiz” dedi.

Son dönemde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına başlayacağı yönündeki sinyaller tüm dünyada doları yükseltirken, gelişmekte olan ülkelerde en çok değer kaybeden para birimi Türk Lirası oldu.

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Dolar gece uluslararası piyasalarda 4.82’yi geçmişti. Türkiye’de piyasaların açılmasıyla birlikte bir miktar gerileyen dolar daha sonra tekrar yükselişe geçti ve 4.92’yi geride bıraktı. Avro da 5.73’ün üzerine çıktı. Bu seviyelerden gelen satışların ardından dolar 4.85, avro 5.70’in altına geriledi.

Bunun üzerine olağanüstü toplanan Merkez Bankası borç verme faiz oranını yüzde 13.5’ten 16.5’e yükseltmişti. Dolar/TL faiz kararının etkisiyle günün en düşük seviyesi olan 4.55’e kadar geriledi.

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‘Gerçekle uyumlu değil’

Cumhurbaşkanlığı sarayındaki iftar programında konuşan Erdoğan, kurda yaşanan dalgalanmanın gerçekle uyumlu olmadığını savundu.

Erdoğan ”Döviz kurunun sebeplerini doğru tespit etmek gerekir. Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir. Küresel boyutu vardır. Gelişmekte olan ülkelerde bunun etkisi daha fazla hissedilmektedir. Finans piyasalarındaki gelişmelerin ekonomimizle bir ilgisi yoktur, üstesinden gelemeyeceğimz bir sıkıntı da yoktur” dedi.

‘Farklı düşünenlerin olabilileceğini’ belirten Erdoğan, “Finansal istikrarı önemsiyoruz, seçimin ardından enflasyonu indirmek için gereken tedbirleri devreye sokacağız, kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesecek tedbirleri alacak imkana sahibiz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, ”Küresel yönetişim ilkelerine bağlı kalmayı sürdüreceğiz, ancak bu yönetişimlerin ülkemizi bitirmesine müsade etmeyeceğiz. Kendi yerli paramızı dövizle değişmeyelim. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Türkiye, serbest piyasa ekonomisini tüm kurallarıyla ve kurumlarıyla uygulayan bir ülkedir” dedi.