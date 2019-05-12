Erdoğan’a göre ‘seçim yenileniyorsa demokrasi işliyor’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimiyle ilgili “Sandıktan korkan siyasetçilerin olduğu tek yer bizim memleketimizdir. Halbuki bir yerde seçim yapılıyorsa, gerektiğinde yenileniyorsa orada demokrasi işliyor demektir” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Reuters

Yüksek Seçim Kurulu, sandıkların oluşumunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçiminin iptaline ve 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti. Ancak 17 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimlerinin de aynı şekilde yapılmasına rağmen böyle bir kararın çıkması tepkilere neden olmuştu. AKP, sandık başkanlarını kamu görevlilerinden seçmeyen ilçe seçim kurulu başkanları hakkında suç duyurusunda bulunacağını da açıklamıştı.

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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde düzenlenen bir iftar programında konuşan Erdoğan, seçimde oyların çalındığını savunarak “Sandıklardan oyları çalanlarla milletin birlikte olacağına zerre kadar inanmıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da tepki gösteren cumhurbaşkanı, “Ana muhalefetin başındaki zat nasıl tehditler sallıyor. Anayasanın 128. maddesini ihlal ediyor” diye konuştu.

Muhalefet için ‘demokrasi nasipsizleri’ diyen Erdoğan, sözlerini “Sonuna kadar milli iradenin sandığın yanında yer almasını sürdüreceğiz” ifadeleriyle sürdürdü.

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Tribünlerdeki ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganlarına ilişkin de konuşan Erdoğan, “Ya bu statları biz yaptık, biz. Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor” dedi.



