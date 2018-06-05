Erdoğan’a göre ‘prompter’ sorunu yok: Hocayı oturtmadılar, rahatsız oldum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘prompter vakası’ olarak yansıtılan dakikaları anlattı: “Yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Korumalar onu tekrar sandalyeye oturtmadılar. O beni rahatsız etti, koruma müdürümü çağırdım.”

Erdoğan, pazar günkü Diyarbakır programı kapsamında katıldığı iftarda konuşma yaparken bir süre duraklamıştı. Cumhurbaşkanının konuşmasını okuduğu ‘prompter’ın bozulduğu öne sürülmüştü.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ‘kriz’le ilgili ‘sorunları camdan değil, candan konuşanların çözebileceğini’ söylemiş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise “İki dakikalığına dünya öyle güzel oldu ki, keşke hep cam dursaydı” demişti.

Sakarya mitinginde konuşan Erdoğan, sözlerine ‘prompter’la ilgili bir sorun olmadığını söyleyerek başladı.

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Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Ben prompterin dersini veririm sana. Kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda, yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Ben konuşmamı yaparken dönüyordu, korumalar önünü kestiler, tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım ‘Şurada hoca efendinin önünü kestiler’ dedim. Bu benim ilim ehline gösterdiğim saygımdır bay Kemal, bay Muharrem. Öyle sosyal medyadan saldırmakla netice alamazsınız.”