Erdoğan’a göre OHAL’in amacı: İş dünyası için getirdik, grevlere izin vermiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir yıldır devam eden OHAL’in amacının iş dünyasını rahatlatmak ve grevleri engellemek olduğunu söyledi.

Bugün yabancı yatırımcılarla buluşmada konuşan Erdoğan, OHAL’in iş dünyası için getirildiğini savundu.

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CHP’yi OHAL’le uğraşmakla eleştiren cumhurbaşkanı, grevleri engellemek amacıyla OHAL’in yürürlükte olduğunu da söyledi: “Biz OHAL’i iş dünyasının daha rahat çalışması için getirdik. İş dünyasında herhangi bir sıkıntınız aksamanız var mı? Biz göreve geldiğimizde OHAL vardı. Şimdi grev tehdidi olan yere OHAL’den istifade izin vermiyoruz. Bunun için kullanıyoruz OHAL’i. Fotoğraf oldukça net.”

’25 gün hükümetimizin güvencesinde yürüdüler’

‘Adalet Yürüyüşü’nün hükümet güvencesinde yapıldığını savunan Erdoğan, “25 gün yürüdüler. Nasıl yürüdüler? Hükümetimizin güvencesinde yürüdüler. İstanbul’a yürüdüler. Mitinglerini yaptılar, herhangi bir şey olmadı. Hala bu hükümete kalkıp ‘Ülkede güvenlik yok’ diyemezsiniz” ifadelerini kullandı.