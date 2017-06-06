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Erdoğan’a göre Katar’a ‘oyun’ oynanıyor: Arkasında kim olduğunu bulamadık


 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar’ın diplomatik tecrite alınmasını doğru bulmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen, Libya ve Maldivler bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan 48 saat, vatandaşlarından da iki hafta içinde ülkelerini terk etmelerini istemişti. Katar’a yöneltilen suçlama Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere destek olması.

Büyükelçilerle iftarda konuşan Erdoğan, Katar’ın soğukkanlı tutumunu takdirle karşıladığını belirterek, “Körfez’de yaşanan bu krizin bir an önce çözüme kavuşturulması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Katar’la ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Sorunun çözülmesi için diyaloglarımız sürüyor” dedi.

Yaşananları ‘oyun’ diye niteleyen Erdoğan, Katar’a yönelik ‘terör’ suçlamasını kabul etmeyerek, şu ifadeleri kullandı: “Katar’ın terör zanlısı olarak görülmesini tasvip etmiyorum. Böyle bir durum olsa karşılarına ilk çıkan ilk devlet başkanı ben olurdum. Burada farklı bir oyun oynanıyor. Ama bu oyunun arkasında kim olduğunu henüz bulamadık. Bölgenin daha da karışması gerilimin artması için fırsat kollayanların beklentisini boşa çıkarmalıyız.”

Erdoğan, Katar krizinin ardından arabuluculuğa soyunmuştu.

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