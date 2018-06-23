Erdoğan’a göre İnce’nin mitinginde 280 bin kişi vardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mitinginde 280 bin kişinin olduğunu iddia etti.

İnce, bugün İstanbul’un Maltepe ilçesindeki miting alanında büyük mitingini gerçekleştirdi.

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CHP’li aday, mitinge 5 milyon kişinin geldiğini söyledi. Meydandan geçilen fotoğraflar da alanın oldukça kalabalık olduğunu ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İnce’nin Ankara mitingine 75 bin, İstanbul mitingine ise 280 bin kişinin katıldığını belirterek “Bunların hayatı yalan” dedi.

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Erdoğan, bilgiyi emniyetten aldığını ifade etti.

‘500 kişi’ polemiği

Öte yandan Erdoğan, Esenyurt’taki mitinginde “5 milyon kişi dediler 500 kişi yok” dedi.

İnce de cumhurbaşkanına Twitter’dan yanıt verdi: