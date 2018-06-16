Erdoğan’a göre İnce ‘haklı olabilir’: Sonraki bayrama özel köprüleri de ücretsiz yaparız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bayramda AKP döneminde yapılan köprülerden geçişin ücretli olmasıyla ilgili eleştirilerine hak vererek, “İnşallah bir dahaki bayrama onları da ücretsiz yaparız” dedi.

Ramazan Bayramı’nda ‘devletin işlettiği’ köprü ve otoyollar ücretsiz olacağı açıklanmıştı.

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Bu konuda eleştiri getiren İnce, Kütahya mitinginde halka seslenip “Bayramda Özal’ın, Demirel’in yaptığı köprüden bedava geçeceksiniz, Erdoğan’ın yaptığı köprüden para ile geçeceksiniz. Soyuluyorsunuz, soyuluyorsunuz” demişti.

Antalya mitinginde İnce’nin köprü geçişleriyle ilgili eleştirilerine cevap veren Erdoğan, “Biz devlete ait olanları ücretsiz yapmışız, buyurun geçin diyoruz. Haklı da olabilirsin, inşallah bir dahaki bayrama onları da ücretsiz yaparız” diye konuştu.

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‘Yav bırakın bu işleri’

Köprü fiyatlarının konuşulduğunu belirten Erdoğan, “Yav bırakın bu işleri” diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü: “Devletin köprüleriyle, kamu-özel ortaklığıyla yapılmış köprünün ne demek olduğunu bile bunlar bilmez, anlamaz. Bayramda ne yaptık, biz devlete ait yollar, köprüler ücretsiz dedik değil mi? Şimdi bunun üzerinden bile rant elde etmeye çalışıyor Bay Muharrem. Diyor ki, ‘Demirel’in, Özal’ın yaptığı bedava, ama Erdoğan’ın yaptığı ücretli’ diyor. Biz deveye hendek atlatıyoruz. Sizin yaptığınız böyle bir şey var mı ya? Siz bunları yapamazsınız. Biz devlete ait olanları ücretsiz yapmışız, buyurun geçin diyoruz. Ama kamu-özel olana da kalkmışız bir sembolik rakam. Haklı da olabilirsin, inşallah bir dahaki bayrama ona da ayrı bir formülle inşallah onları da ücretsiz yaparız. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem. Biz bunlardan ürkecek kadar yoksul değiliz, biz Türkiye’yi 3.5 kat büyütmüş bir iktidarız. Sen nerede geziyorsun ya, dur bakalım.”