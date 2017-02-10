Erdoğan’a göre idamın geri gelmesi için ‘ilk iş’ referandum: Şehit edenin akıbeti idamdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından alevlenen idam cezasının geri getirilmesini yeniden gündeme taşıdı: “Referandum bunun ilk işareti olacak.”

Tuz Gölü Doğalgaz Tesisleri açılış töreninde konuşan Erdoğan, idam konusunda tavrının ‘belli’ olduğunu belirtti: “16 Nisan bunun ilk işareti olacak. Benim askerimi, polisimi, koruyucumu, vatandaşımı şehit edenin akıbeti aynen idamdır. Parlamentoda yasama organı anayasayı değiştirir, adımını atar. Buna evet mi? İşte ana muhalefet bundan çekiniyor.”

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ sisteminde çift başlılığın ortadan kalkacağını öne süren cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Artık burada kendi kabinesiyle tek otorite ama bir özellik daha var. Bazılar ABD’yle karıştırıyor. Hayır, bunun adı Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi. Yani cumhurbaşkanının aktif olarak bir partisi olacak. Buna ne diyoruz, evet mi? Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemine karşı çıkanların derdi, kusurlu olması değil. Onlar bu ülke için güzel olan ne varsa, hepsiyle sorunu var.”

Erdoğan, referandumunun ardından Türkiye’nin ‘muasır medeniyetler’ seviyesinin üzerine çıkacağını da öne sürdü: “Türkiye yönetim sistemini değiştirme yolunda önemli bir kavşağa geldi. İşte bugün buraya gelirken imzayı attım. Şimdi süre başladı. İnşallah 16 Nisan’da benim aziz milletim sandığa gidiyor. Selçuklu’nun, Osmanlı’nın, cumhuriyetin şehri Aksaray’ın da tarihi bir destek vereceğine inanıyorum.”